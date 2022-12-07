Чем заменить селедку в "Шубе": три альтернативы для вашего новогоднего стола

Салат "Селедка под шубой" ассоциируется с новогодне-рождественским периодом. Однако, если вам не нравится рыба в этом блюде, можете немного поэкспериментировать. Чем заменить сельдь в Шубе — читайте в материале ТСН.ua.

Классический рецепт салата "Селедка под шубой" включает в себя, как можно догадаться из названия блюда, засоленную рыбу. Однако вы можете смело экспериментировать и заменять этот ингредиент другими продуктами.

Индейка под шубой

Мясо индейки в меру жирное и очень мягкое, а еще оно прекрасно сочетается с овощами, также входящими в состав этого салата. Такой рецепт достаточно диетический и вкусный.

Что нужно взять:

200 г филе индейки;

2-3 отварные картофелины;

2 яйца;

2 средних свеклы;

2 средние морковки;

2-3 маринованных огурцов;

20 г чернослива (по желанию);

майонез, соль (по вкусу).

Способ приготовления:

Картошку, свеклу, морковь и яйца нужно отварить. Также не забудьте отварить мясо индейки (при желании его можно обжарить). Овощи почистить, натереть на терке. Мясо порезать небольшими кусочками. Мелко нарезать маринованные огурцы и чернослив.

Салат выкладывается слоями: картофель – морковь – индейка – яйца – свекла и чернослив. Каждый слой смазывается майонезом. Сверху салат обязательно солится.

Вегетарианская "селедка" под шубой

Чтобы приготовить вегетарианскую версию этого популярного новогоднего салата, попробуйте заменить рыбу листьями нори, а обычный майонез постным.

Что вам понадобится:

400 г картофеля;

400 г моркови;

400 г свеклы;

200 г листов норы;

постный майонез (по вкусу);

свежий лук (по желанию).

Способ приготовления:

Картошку, морковь и свеклу отварить. Картошку нарезать кубиками, а морковь и свеклу натереть на терке. Свежий лук порезать маленькими кубиками. Салат выкладывается слоями, которые обязательно смазываются майонезом: сначала свежий лучок, затем листья норы (их нужно порвать на мелкие куски, чтобы лучше "прошли" майонезом), далее свеклу, морковь, картофель. Выкладывать овощи слоями, чтобы последней была свекла.

Не забудьте оставить салат в холодильнике на несколько часов.

Шпроты под шубой

Если вы хотите сделать салат бюджетным, но не менее вкусным, стоит попытаться заменить засоленную сельдь шпротами из банки. Вас ждет довольно интересный вкус.

Что взять для салата:

шпроты (1 банка);

свежая луковица;

рис;

2 морковки;

2 средних свеклы;

майонез (по вкусу).

Способ приготовления:

Шпроты измельчить с помощью вилки. Лук лучше заранее мелко нарезать, замариновать и дать ему постоять. Морковь и свеклу отварить, а затем натереть на терке. Рис отварить в подсоленной воде.

Слои салата будут выглядеть так: измельченные шпроты – замаринованный лук – натертые морковь и свекла – рис – последний слой свеклы.

Каждый слой обязательно смазывается майонезом.

Читайте также: