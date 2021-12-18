Чем заменить сладости в день святого Николая: идеи полезных подарков под подушку

Уже завтра в Украине празднуют день святого Николая. Дети найдут под подушкой вечером свои подарки, среди которых особое место традиционно занимают конфеты и шоколад. Однако сахар, входящий в их состав, может нанести немалый вред организму. ТСН.ua рассказывает, чем заменить сладости и обрадовать ребенка.

В канун дня святого Николая в Центре общественного здоровья Минздрава напомнили, что привычные нам сладости, конфеты и шоколад, которые продаются в магазинах, могут иметь высокое содержание сахара. Это негативно влияет на организм не только детей, но и взрослых. А потому следует заменить традиционные сладости более полезными альтернативами.

Полезная и вкусная замена конфетам и шоколаду

Специалисты советуют следующие альтернативы:

леденцы, которые обычно изготавливают с большим содержанием сахара, можно заменить сухофруктами, которые приносят немало пользы организму;

молочные коктейли и обычное мороженое можно заменить нежирными йогуртами с низким содержанием сахара, сорбетами, фрешами, фруктовыми полосами или домашним фруктовым мороженым;

замечательной альтернативой привычной плитке шоколада можно назвать фруктовый зефир, мармелад, желейные конфеты (главное тщательно изучить количество сахара в составе);

пирожные, пирожки и булочки вы можете заменить зерновыми хлебцами, овсяным печеньем собственного изготовления, рахат-лукумом;

шоколадные конфеты, какими бы дорогими и вкусными они ни были, лучше замените натуральными пастилами из сока фруктов, овощей или ягод (главное проверьте, чтобы в составе не было сахара);

газированные напитки и пакетированный сок кроме значительного количества сахара содержат также консерванты и ароматизаторы, поэтому рекомендуется заменить ягодно-фруктовым чаем, морсами;

тортики и другие сладкие десерты можно легко заменить десертами из фруктов и поливкой в ​​виде натурального меда, джема или домашнего варенья;

печенье, пончики, бисквиты и любая другая обработанная или жареная пища должна быть заменена свежими фруктами, которые в супермаркетах сегодня в широком ассортименте (яблоки, бананы, мандарины, хурма), также можно выбрать замороженные или консервированные фрукты (ананасы, персики).

Также можете самостоятельно изготовить "конфеты" из сухофруктов и орехов. Это будет вкусная и очень полезная альтернатива привычным сладостям из магазина. Тем более что рецептов в интернете немало и можно выбрать любой по вкусу.

Почему на святого Николая и каждый день не стоит баловать детей конфетами с сахаром

Согласно американским исследованиям детям от 2 до 18 лет следует ограничить потребление сахара до 25 г в день. А малышам до двух лет категорически запрещается давать какие-либо сладости. Часто сахар "прячется" даже в тех продуктах, которые мы обычно относим к здоровому питанию. К примеру, в соках или йогуртах.

Поэтому даже во время праздников, как день святого Николая, не стоит делать детям никаких уступок и менять их рацион в худшую сторону. Потребление свободного сахара негативно влияет и на взрослый организм. Именно он является причиной быстрого набора веса, нарушения обмена веществ, развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Отрицательно влияет сахар на здоровье зубов, вызывая развитие кариеса.