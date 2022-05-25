Чем заменить соль в блюдах: 10 заменителей на каждой кухне

Из-за остановки предприятия "Артемсоль" соль может стать дефицитом не только в Украине, но и в Европе. Уже сейчас соль можно найти не во всех магазинах, а имеющаяся значительно выросла в цене. Чем можно заменить соль на кухне – в материале ТСН.ua

Продукты, которые есть на каждой кухне и которые не только заменят соль, но и сделают блюда более вкусными.

Лимон, вернее сок лимона. Он не только улучшит вкус блюда, но из-за витамина С, который содержится в большом количестве в лимоне сделает блюдо более полезным. Лимонный сок заменит соль не только в салатах, но и при приготовлении мясных блюд. В составе соевого соуса тоже есть специи и соль, поэтому соевый соус может заменит соль. Желательно употреблять в пищу соус без добавления консервантов и не более двух столовых ложек в день. Этот заменитель соли отлично подойдет для первых, мясных блюд, салатов. Другие соусы, продаваемые в магазинах, такж подойдут, так как также в составе содержат соль. Употребление чеснока снижает потребность организма в соли, кроме того это очень полезный для здоровья продукт. Для приготовления блюд можно использовать свежий чеснок, чеснок в порошке. В составе морских водорослей много морской соли. Обычно она содержит витамины и такой ценный микроэлемент, как йод. Чтобы использовать морские водоросли в пищу, можно высушить, измельчить их в кофемолке и посыпать этим порошком блюда. В свежем виде морская капуста тоже хорошо добавит блюду соли. Наборы сушеных овощей, обычно продаваемых в магазинах, также содержат уже соль. Сушеные овощи сохраняют свои питательные вещества в сухом виде, обладают прекрасным ароматом и вкусом, их можно использовать для приготовления любых блюд. Соль могут заменить такие специи как перец, укроп, петрушка, базилик, орегано, эстрагон, розмарин, куркума, майоран, тмин, кориандр, карри, паприка. В какой-то степени заменить соль может и обычный уксус, главное при его потреблении не переборщить с кислотой. Лучше взять более мягкие варианты уксуса — как яблочный, бальзамический, виноградный. Хрен, имбирь заменят в пище не только соль, но и специи и укрепят иммунитет. Чтобы подсолить блюдо достаточно добавить соленый огурец, маринованный помидор . Соленые или маринованные продукты можно съесть, а оставшийся маринад использовать в суп или второе блюдо. Блюда можно солить и специями для супов, на крайний случай можно использовать бульонные кубики, в которых содержится очень много соли, а также глутамат натрия.

Чем заменить соль

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