Чем занимается Козак Гаврилюк с Майдана, которого "похоронила" российская пропаганда

Бывший нардеп Михаил Гаврилюк, котого по ошибке "похоронили" некоторые Telegram-каналы, в последнее время занимается волонтерством.

"В начале войны он был в Боярке, Гостомеле. В терробороне. Я звонил ему сегодня, мне он сказал, что он жив и здоров", — сообщил один из родственников Гаврилюка.

На странице Гаврилюка есть несколько фотоснимков, на которых он изображен с оружием. Согласно подписям под фото, Гаврилюк весной этого года защищал от врага Киевскую область.

Российский фейк о смерти Михаила Гаврилюка

В понедельник, 2 января, российские пропагандистские СМИ распространили информацию о якобы смерти эксдепутата Михаила Гаврилюка под Бахмутом.

ТСН.ua узнал у родственников Гаврилюка, что это неправда и Михаил жив. Впоследствии и сам экснардеп на своей странице в соцсети лично опроверг фейк российской пропаганды о своей смерти.

"Спешу утешить скучающих и разочаровать тех, кто радовался. Я жив. Не дождутся. Спасибо за беспокойство всем, кто волновался. Я это очень ценю", – говорится в сообщении.

Однако Михаил Гаврилюк подтвердил смерть своего собратья еще со времен АТО из батальона "Золотые Ворота".

Читайте также: