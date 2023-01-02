Чем занимается Козак Гаврилюк с Майдана, которого "похоронила" российская пропаганда

Российские пропагандисты распространили фейк о смерти Михаила Гаврилюка.
Бывший нардеп Михаил Гаврилюк, котого по ошибке "похоронили" некоторые Telegram-каналы, в последнее время занимается волонтерством.
"В начале войны он был в Боярке, Гостомеле. В терробороне. Я звонил ему сегодня, мне он сказал, что он жив и здоров", — сообщил один из родственников Гаврилюка.
На странице Гаврилюка есть несколько фотоснимков, на которых он изображен с оружием. Согласно подписям под фото, Гаврилюк весной этого года защищал от врага Киевскую область.
Российский фейк о смерти Михаила Гаврилюка
В понедельник, 2 января, российские пропагандистские СМИ распространили информацию о якобы смерти эксдепутата Михаила Гаврилюка под Бахмутом.
ТСН.ua узнал у родственников Гаврилюка, что это неправда и Михаил жив. Впоследствии и сам экснардеп на своей странице в соцсети лично опроверг фейк российской пропаганды о своей смерти.
"Спешу утешить скучающих и разочаровать тех, кто радовался. Я жив. Не дождутся. Спасибо за беспокойство всем, кто волновался. Я это очень ценю", – говорится в сообщении.
Однако Михаил Гаврилюк подтвердил смерть своего собратья еще со времен АТО из батальона "Золотые Ворота".
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