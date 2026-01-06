"Чемодан с экскрементами": в МИД Украины напомнили России про ее "зоны влияния"

Георгий Тихий / © МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко отреагировал на распространенную в СМИ информацию о планах Москвы вернуться к политике раздела мира на зоны влияния. Комментируя заявления российских источников, дипломат подверг сомнению реальные возможности Кремля контролировать какие-либо территории за пределами непосредственного окружения российского диктатора.

Об этом он заявил в сети X.

Георгий Тихий иронически заметил, что российская сторона слишком озабочена вопросами глобального доминирования, забывая о собственной уязвимости.

«Интересно, где были границы их зоны влияния, когда банда Пригожина двинулась на Москву, заставив их дрожать от страха. Возможно, она ограничивалась чемоданом с экскрементами Путина. И до сих пор ограничивается», — заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Поводом к такому заявлению стала публикация агентства Reuters. Ссылаясь на собственные источники в Москве, издание сообщило, что Кремль пытается найти положительные стороны в задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро спецслужбами США.

Хотя потеря ключевого союзника в Латинской Америке стала ударом для РФ, российские чиновники надеются, что администрация Дональда Трампа якобы может пойти на глобальное соглашение о разграничении сфер интересов между большими государствами.

Напомним, Трамп празднует успех в Венесуэле и провозглашает «доктрину Донро». Однако эта эйфория содержит скрытые риски для Киева — Москва уже давно намекает Вашингтону на циничный обмен «Венесуэла в обмен на Украину».

Ранее сообщалось, что свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес предстали перед федеральным судом Нью-Йорка.