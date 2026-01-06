- Дата публикации
"Чемодан с экскрементами": в МИД Украины напомнили России про ее "зоны влияния"
Спикер МИД назвал иллюзорными надежды Москвы на раздел мира по договоренности с Трампом.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко отреагировал на распространенную в СМИ информацию о планах Москвы вернуться к политике раздела мира на зоны влияния. Комментируя заявления российских источников, дипломат подверг сомнению реальные возможности Кремля контролировать какие-либо территории за пределами непосредственного окружения российского диктатора.
Об этом он заявил в сети X.
Георгий Тихий иронически заметил, что российская сторона слишком озабочена вопросами глобального доминирования, забывая о собственной уязвимости.
«Интересно, где были границы их зоны влияния, когда банда Пригожина двинулась на Москву, заставив их дрожать от страха. Возможно, она ограничивалась чемоданом с экскрементами Путина. И до сих пор ограничивается», — заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.
Поводом к такому заявлению стала публикация агентства Reuters. Ссылаясь на собственные источники в Москве, издание сообщило, что Кремль пытается найти положительные стороны в задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро спецслужбами США.
Хотя потеря ключевого союзника в Латинской Америке стала ударом для РФ, российские чиновники надеются, что администрация Дональда Трампа якобы может пойти на глобальное соглашение о разграничении сфер интересов между большими государствами.
Напомним, Трамп празднует успех в Венесуэле и провозглашает «доктрину Донро». Однако эта эйфория содержит скрытые риски для Киева — Москва уже давно намекает Вашингтону на циничный обмен «Венесуэла в обмен на Украину».
Ранее сообщалось, что свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес предстали перед федеральным судом Нью-Йорка.