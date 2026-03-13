Черчилль или "человек из народа": Зеленский рассказал, как хочет запомниться украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стремится к историческим сравнениям с Уинстоном Черчиллем или Шарлем де Голлем. Для него приоритетом является победа в войне и положительная память будущих поколений украинцев, в частности, собственных детей и внуков.

Об этом глава государства сказал в интервью Radio France.

Зеленский подчеркнул, что чувствует на себе «трудную ответственность» и считает себя «человеком из народа», чья главная задача сегодня сделать все возможное для защиты страны.

«Я делаю все возможное, чтобы мы не проиграли эту войну. Я надеюсь, что мы победим Россию. И тот факт, что мы держим линию фронта, уже победа… Увидим, как меня будут помнить будущие поколения. Но я верю, что мои дети и внуки, которые останутся жить в Украине, будут помнить меня. Это важно», — подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента, сам факт успешного удержания линии фронта уже можно считать победой, а окончательную оценку его деятельности должны дать потомки, которые будут жить в свободной Украине.

