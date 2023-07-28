"Череп Путина и карта Буданова": Притула рассказал об идеальном лоте для его аукциона

За "карту Буданов" удалось выручить на 6 миллионов гривен меньше, чем могли бы.

Украинский общественный деятель и волонтер Сергей Притула заявил, что "идеальным лотом" для его благотворительного аукциона стал бы череп диктатора Путина и прокомментировал успех с продажей карты из "расчлененной" РФ из кабинета главы ГУР Кирилла Буданова.

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Об этом информирует LIGA.net.

Притула заявил, что за карту удалось выручить на 6 миллионов гривен меньше, чем могли бы. Также он заявил, что сначала украинцы желали больше видеть лотом "лягушку Буданова", но это сделать было невозможно.

"Когда мы объявили, что карта будет разыгрываться Кириллом Алексеевичем, все сказали: "А лягушка? "Я говорю:" Лягушка — оперативник, она на службе. Лягушку нельзя продавать — она работает", — рассказал Притула.

Притула заявил, что легче было бы на аукционе предложить череп российского диктатора Путина, чем "лягушку Буданова". Он уточнил, что кости российского диктатора принесли бы гораздо больше средств, поскольку такой сувенир многие бы себе захотели.

"Череп Путина. Это было бы слишком дорого... Потому что каждый хотел бы дома такую пепельницу", — заявил Притула.

Он заявил, что "имиджевый рост" "карты и лягушки Буданова" начался после того, как они засветились в кабинете главы ГУР. Они вызвали много мэров, а карта даже попала в сюжет пропагандистки Ольги Скабеевой.

"Я уже ждал, когда она получит офицерское звание в Главном управлении разведки — настолько она выросла, имиджево", — рассказал он.

Волонтер заявил, что глава ГУР хоть и согласился продать на аукционе карту, однако сделал это с большим нежеланием, поскольку она была дорога для него. Однако у волонтеров не вышло начало средств на приобретение БПЛА, поэтому был организован разговор с Будановым, на которые главу ГУР уговорили продать карту.

"Мы встретились, и я говорю: "Сейчас, чтобы такой бюджет собрать, будет мало просто яркого ролика. Мне нужны от вас артефакты», – рассказал Притула.

Он рассказал, что Буданова убеждали продать вещь, которая одновременно вызывала панику у захватчиков и ассоциировалась с председателем ГУР, поэтому было решено продать карту.

Притула рассказал, что результаты аукциона его разочаровали, поскольку новый обладатель карты Буданова был готов заплатить за нее 20 миллионов гривен, но другие участники рано прекратили торговаться и таким образом волонтеры получили на 6 миллионов гривен меньше. Об этом Притула узнал в ходе личного общения с победителем аукциона.

"Я его спросил, до какого предела он был готов торговаться. Он сказал, что потенциально они рассматривали возможность отдать в пределах 20 млн грн, но другие участники торгов... постепенно отпали", — рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что "Король ужасов" Стивен Кинг обратился к владельцу соцсети Twitter Илона Маска и предложил ему отдать деньги за верификацию страницы фонда Сергея Притулы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Сергей Притула посмеивался над изменницей Ани Лорак за "помощь ВСУ".

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