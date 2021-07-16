Черепно-мозговая травма, разорванное ухо и сломанный нос: в Днепре избитая активистка рассказала о деталях нападения

Черепно-мозговая травма, разорванное ухо и сломанный нос: в Днепре избитая активистка рассказала о деталях нападения

Подозреваемых в избиении разыскивают правоохранители.

Черепно-мозговая травма, сломанный нос и разорванное ухо. В Днепре избитая активистка Наталья Ешонкулова, на которую накануне вечером напали двое неизвестных, рассказала о своем состоянии.

Об этом женщина написала на странице в социальной сети.

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"В больнице мне установили черепно-мозговую травму. Зашили три раны у глаза, над бровью и на носу. Операцию на сломанном носу назначили позже, когда "пройдет голова". Мне покрошили передние зубы и вырвали серьгу из уха", — рассказала женщина.

Активистка также добавила, что нападение произошло после того, как она написала заявление в полицию с просьбой "ограничить в свободе некоторых криминальных авторитетов региона".

"Но я хочу огорчить всех бандитов. Я не боюсь боли, шрамов и увечий. Да и смерти я не боюсь", — подчеркнула Наталья Ешонкулова.

Напомним, что в Одессе мужчину ради забавы посреди улицы открыли огонь из автомата и устроили на дороге дрифт.

В Днепре неизвестные жестоко избили местную активистку

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