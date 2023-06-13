Черешня – все, что нужно знать о полезных и вредных свойствах ягоды

Среди всех летних сезонных ягод наиболее обожаемая, пожалуй, черешня. Ведь она не только вкусная, но и полезная. Почему черешню называют "витаминной бомбой", чем она полезна для здоровья, какая калорийность ягоды, можно ли от нее поправиться — в материале ТСН.ua

В первую очередь разберемся с сортами черешни. Проще различать виды черешни по цвету.

Виды черешни

Красная черешня. Самый распространенный вид черешни – это черешня с красной окраской. Красная черешня преимущественно слаще других сортов.

Черная черешня с глубоким бордовым цветом. Обычно она большого размера, сочная, сладкая и мясистая. Насыщенный цвет свидетельствует о содержании антоцианов, что делает его очень полезным для сердца.

Белая и желтая черешня имеют более плотную мякоту и менее сладкий вкус. Этот вид черешни содержит много витамина С, а еще она безопаснее других сортов для аллергиков.

Польза черешни для организма

Черешня – полезная ягода, содержащая кучу витаминов. Пол килограмма черешни обеспечивает суточную норму витамина С. Черешня богата витаминами группы В, витамин А, Е, РР, множеством питательных веществ и полезных элементов, положительно влияющих на здоровье человека.

Причины начинать есть черешню уже сейчас.

Черешня содержит много натурального сахара, поэтому является бесценным источником энергии . Черешня подбодрит и улучшит настроение.

. Черешня подбодрит и улучшит настроение. Черешня содержит мелатонин, гормон, отвечающий за регуляцию сна. Поэтому если вас мучает бессонница, съедайте как минимум одну горсть черешни каждый день. Черешня поможет здоровому сну .

. Регулярное потребление черешни не только поддерживает зрение, но и делает его более острым . Бета-каротина, улучшающего зрение, в черешне в 20 раз больше, чем, например, у черники и клубники.

. Бета-каротина, улучшающего зрение, в черешне в 20 раз больше, чем, например, у черники и клубники. В черешне много антиоксидантов, аж 114. Среди них такие антиканцерогены, как кверцетин и антоцианы. Благодаря им черешня считается отличным средством для профилактики рака .

. Эти же антиоксиданты черешни, а также витамин А и ретинол, которые в большом количестве в черешне, улучшают и восстанавливают состояние кожи , помогают организму избавляться от шлаков и токсинов.

, помогают организму избавляться от шлаков и токсинов. Черешня улучшает пищеварение . Это делает это благодаря высокому содержанию клетчатки, которая нормализует работу пищеварительной системы и помогает снизить уровень холестерина.

. Это делает это благодаря высокому содержанию клетчатки, которая нормализует работу пищеварительной системы и помогает снизить уровень холестерина. Если вы страдаете от мышечных судорог и болей , черешня также поможет из-за того, что у нее много калия. Его в ягодах вполне достаточно, чтобы получить суточную норму. Черешня пригодится тем, кто страдает приступами таких хронических заболеваний как ревматизм, артрит и подагра. Салициловая кислота, которой богата черешня, оказывает обезболивающее действие. Подобно обезболивающим препаратам, таким как аспирин, ибупрофен, помогут при боли антоцианы, их тоже в ягоде достаточно.

, черешня также поможет из-за того, что у нее много калия. Его в ягодах вполне достаточно, чтобы получить суточную норму. Черешня пригодится тем, кто страдает приступами таких хронических заболеваний как ревматизм, артрит и подагра. Салициловая кислота, которой богата черешня, оказывает обезболивающее действие. Подобно обезболивающим препаратам, таким как аспирин, ибупрофен, помогут при боли антоцианы, их тоже в ягоде достаточно. Черешня, особенно темная, улучшает работу мозга. Опять же это сделают те же антоцианы, которые являются отличным стимулятором работы мозга независимо от возраста человека. Полифенолы черешни замедляют старение мозга и процессы, которые его сопровождают, такие как ухудшение и потеря памяти, например.

Опять же это сделают те же антоцианы, которые являются отличным стимулятором работы мозга независимо от возраста человека. Полифенолы черешни замедляют старение мозга и процессы, которые его сопровождают, такие как ухудшение и потеря памяти, например. Для здоровья крови будут полезны каротиноиды и флавоноиды, которыми изобилует ягода. Они улучшают свертываемость крови, служат профилактикой образования тромбов и укрепляют стенки сосудов.

будут полезны каротиноиды и флавоноиды, которыми изобилует ягода. Они улучшают свертываемость крови, служат профилактикой образования тромбов и укрепляют стенки сосудов. Большое содержание железа делает черешню продуктом, который потребляется при анемии и малокровии.

Кому лучше не есть черешню

Нельзя есть ярко окрашенную ягоду аллергикам. Не рекомендуется употреблять черешню людям с гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока и при сахарном диабете. Не следует употреблять черешню при нарушении проходимости кишечника. Чрезмерное употребление черешни может привести к вздутию живота, газообразованию, диарее. С осторожностью нужно давать черешню маленьким детям. из-за того, что из-за незрелости ферментативной функции поджелудочной железы у них могут быть высыпания.

Сколько калорий в черешне

Если вы следите за фигурой, из-за высокого содержания сахара количество ягод нужно ограничить. Многих интересует вопрос, насколько черешня калорийна. Хотя 100 грамм черешни – это лишь 50 ккал, из-за проблем с животом, лучше ограничить ее потребление за один раз. Как советуют эксперты, лучше потреблять не более 300 г черешни за раз, а дневная норма не должна превышать 1 кг.

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