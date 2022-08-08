Через 3 месяца делают первые шаги: мама и дочь из Краматорска, потерявшие ноги в результате обстрела, снова учатся ходить

Мама и дочь из Украины, потерявшие ноги в результате обстрела вокзала в Краматорске, получили новые протезы в США.
Сейчас они учатся ходить.
Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.
"Семья Степаненко, которые пострадали в результате обстрела вокзала в Краматорске, осваиваются в Сан-Диего. Через три месяца после травматической ампутации Наталья и Яна активно проходят реабилитацию и тренируются ходить в протезах. После нескольких месяцев подготовки к протезированию в нашей детской Больнице Св. Николая Первого медобъединение Львова, через несколько дней после прибытия сразу начали занятия", — сообщили в медучреждении.
В США семье удалось попасть благодаря программе The Right to Walk Foundation и Peter Harsch, Peter Harsch Prosthetics.
Вскоре Степаненко вернутся домой, а следующее протезирование Яны, у которой растет ножка, проведут уже во Львове.
Напомним, что Наталья Степаненко и ее 11-летняя дочь Яна, потерявшие конечности из-за российского ракетного удара по вокзалу в Краматорске, проходят первый этап протезирования в Калифорнии.
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