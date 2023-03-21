Через более года полномасштабной войны Сергея Левочкина исключили из Комитета по вопросам нацбезопасности

Решение поддержали 236 народных депутатов.
Во вторник, 21 марта, народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Сергей Левочкин был исключен из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Рада поддержала исключение Левочкина Сергея из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", — написал он.
Решение об исключении Левочкина поддержали 236 нардепов.
По данным журналистов, Сергей Левочкин не возвращался в Украину, когда вылетел в Венецию накануне полномасштабного вторжения России – 10 февраля 2022 года.
Напомним, сестра Сергея Левочкина, нардеп от ОПЗЖ Юлия Левочкина, досрочно сложила свой мандат в конце ноября 2022 года.
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