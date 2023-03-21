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Через более года полномасштабной войны Сергея Левочкина исключили из Комитета по вопросам нацбезопасности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
186
Время на прочтение
1 мин
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Через более года полномасштабной войны Сергея Левочкина исключили из Комитета по вопросам нацбезопасности

Фото: УНИАН

Решение поддержали 236 народных депутатов.

Во вторник, 21 марта, народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Сергей Левочкин был исключен из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Рада поддержала исключение Левочкина Сергея из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", — написал он.

Решение об исключении Левочкина поддержали 236 нардепов.

По данным журналистов, Сергей Левочкин не возвращался в Украину, когда вылетел в Венецию накануне полномасштабного вторжения России – 10 февраля 2022 года.

Напомним, сестра Сергея Левочкина, нардеп от ОПЗЖ Юлия Левочкина, досрочно сложила свой мандат в конце ноября 2022 года.

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Дата публикации
Просмотры
186
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