"Через день, через два будет полномасштабное наступление": оккупанты на Херсонщине боятся прорыва ВСУ

Захватчики говорят, что ВСУ "давят и давят" их на Херсонском направлении.

Военнослужащий незаконного вооруженного формирования "ЛДНР" на первой линии фронта Херсонского направления понимает, что ожидает их в ближайшее время.

Разговор боевика с его близким человеком перехватила разведка, передает ГУР Минобороны.

Боевик во время разговора рассказал, что украинские войска на Херсонском направлении "давят и давят".

"Ну вчера говорили, что у вас там была разведка боем, а вот через день, через два будет полномасштабное наступление", — говорит женщина оккупанту.

На что боевик ответил, что они знают об этом.

"Мы на два (уходим – Ред.), а они на шаг наступают. Мы их видим", — сказал оккупант.

Контрнаступление на юге

ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на юге, освобождая украинские территории. 16 октября в Херсонской области ВСУ уничтожили два склада боеприпасов российских оккупантов.

В ОП сообщили, что ВСУ уже деоккупировали более 60 населенных пунктов в Херсонской области. Захватчики так быстро убегали, что оставили целые арсеналы боеприпасов.

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