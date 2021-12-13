Через "Дія" можно получить не только 1000 грн: кто из украинцев может получить 9 000

Через "Дію" выплатят не только 1000 грн: кто из украинцев, если поспешит, может получить 9000

Через "Дію" выплатят не только 1000 грн: кто из украинцев, если поспешит, может получить 9000

О возможности оформить 1000 гривен за вакцинацию двумя дозами вакцины через приложение "Дія" знает большинство украинцев. Но в декабре можно будет получить еще 8000 гривен. Кто может на нее рассчитывать – в материале ТСН.ua.

Новая возможность для ФЛП, не получивших выплаты

Чтобы получить 8000 гривен, ранее обещанные государством в поддержку ФЛП, украинцы должны повторно подать документы до 15 декабря включительно. Однако речь идет только о тех предпринимателях, которые уже раньше подавали заявление на денежные выплаты, но не получили их из-за предоставления недостоверной информации о своем банковском счете. Помощь рассчитана не только на ФЛП, но и на наемных работников в розничной торговле. Единственное исключение: те, кто занимается продажей мотоциклов или автомобилей.

Чтобы оформить 8000 гривен денежной поддержки, нужно загрузить приложение "Дія" на свой смартфон, а затем следовать простой инструкции:

авторизироваться с помощью онлайн-банкинга;

выбрать раздел "Услуги" - "Получить помощь" (при этом "Дія" автоматически проверит наличие данных в Реестре застрахованных лиц застрахованных лиц ПФ и налоговой службы, поскольку они должны соответствовать условиям получения поддержки);

выбрать область своей деятельности;

подтвердить текущее место работы;

ввести номер гривневого счета в IBAN (получить деньги можно только на карту физического лица);

ждать ответа.

Денежную помощь для ФЛП можно получить также через портал "Дія" онлайн. Для этого вам нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться на портале, используя электронную подпись или BankID;

выбрать раздел "Услуги" - "Одноразовая помощь ФЛП и наемным сотрудникам";

выбрать сферу деятельности;

подтвердить текущее место работы;

ввести номер гривневого счета.

1000 гривен за вакцинацию: как получить и куда можно потратить

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Старт проекта был запланирован на 13 декабря, и сначала 1000 гривен смогут получить только те, у кого на смартфоне установлено приложение "Дія". Чтобы подать заявление, нужно сделать всего несколько кликов. При этом получат денежную выплату только те, кому уже исполнилось 18 лет и у кого в "Дія" есть зеленый сертификат вакцинации (получены две дозы).

Инструкция оформления 1000 гривен в "Дія" достаточно проста:

нужно оформить специальную карточку "єПідтримка" в одном из банков, являющихся Партнерами проекта (оформление бесплатное);

загрузить приложение и авторизироваться;

получить зеленый COVID-сертификат в приложении "Дія" (бумажный вариант или полученный на портале не подходит);

выбрать раздел «Услуги» — «єПідтримка»;

выбрать карту, которую вы оформили;

ожидать зачисления средств.

Следует отметить, что средства будут доступны для использования только через 4 месяца после их получения. Если вы не сможете потратить пособие за этот период, счет будет закрыт.

На что можно потратить 1000 гривен за вакцинацию? Здесь доступен только определенный список товаров. Например, купить билеты в кинотеатр или концерт, билеты на самолет или другой вид транспорта для путешествий по Украине, абонемент в спортивный зал или приобрести книги.

Потратить средства на что-либо другое, снять их наличными или перевести на другую банковскую карту невозможно.