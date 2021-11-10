Через два года мы уже не узнаем Укрзализныцю — министр инфраструктуры

Через два года мы уже не узнаем Укрзализныцю — министр инфраструктуры

У Министерства инфраструктуры Украины есть план действий для обновления Укрзализныци на два следующих года.

У Министерства инфраструктуры Украины есть план действий для обновления Укрзализныци на два следующих года. Для его выполнения есть все необходимое – политическая воля, финансирование, готовность УЗ и рынка.

Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам форума "Большая стройка: новая железная дорога", на котором вместе с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем презентовал программу трансформации Укрзализныци на следующие два года.

"Считаем с сегодняшнего дня — через два года мы уже не узнаем Укрзализныцю", — отметил он.

Кубраков, ранее возглавлявший Укравтодор, напомнил, что в свое время всего за полгода в Укравтодоре удалось перестроить всю отрасль, и таким образом за 2 года дать результат, суммарно превосходящий достижение последних 10 лет.

"За это время многие дороги в Украине просто не узнать. На следующие два года мы имеем план действий для железной дороги. Для его выполнения есть все необходимое — политическая воля, финансирование, готовность УЗ и рынка", — отметил глава МИУ.

Среди ключевых изменений, ожидающих УЗ в ближайшее время, Александр Кубраков выделил обеспечение скоростного сообщения между всеми областными центрами Украины до 2024 года. Этот процесс уже начался с Черкасс. На очереди — Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Николаев, Херсон и Мариуполь. Для этого МИУ планирует электрифицировать к 2024 году не менее 500 км путей. УЗ в лучшие времена элекрифицировала максимум 100 км в год.

Еще одним шагом к повышению качества пассажирских перевозок станет обновление подвижного состава — будет построено и обновлено 650 спальных вагонов (500 новых, 150 капитально отремонтированных), 20 дизельных поездов, 80 современных электричек, 60 модернизированных поездов, 12 поездов для "Интерсити" (10 — новых, и еще 2 отремонтированных Skoda).

Параллельно в МИУ изучают возможность строительства новой скоростной железнодорожной линии, которая свяжет Киев и Варшаву, и в первом квартале 2022 года ожидают результаты предварительного технико-экономического обоснования. Польская сторона, по словам Кубракова, также выразила заинтересованность в новом маршруте. Параллельно МИУ работает над интеграцией в единую скоростную сеть Черновцов и Мариуполя.

Напомним, 9 ноября президент Владимир Зеленский рассказал о планах программы "Большая стройка" касательно изменений на железной дороге.

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