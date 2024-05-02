Через какую область российские ДРГ пытаются прорваться в Украину: ответили пограничники

Раньше была активность и по Харьковской области, но за последнее время она снизилась.

Противник наиболее активно пытается применять диверсионно-разведывательные группы ( ДРГ ) в Сумской области.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга в четверг, 2 мая.

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По его словам, раньше была активность и по Харьковской области, но за последнее время она снизилась.

"Самым активным направлением, где противник продолжает применять свои ДРГ, остается Сумская область. Раньше была активность и по Харьковской области, но за последнее время она снизилась. По Черниговщине также активность вражеских ДРГ не фиксируется. А вот Сумская область для них приоритетна", — рассказал он.

Он добавил, что по несколько вражеских ВРГ в течение недели фиксируют в Сумской области.

Напомним, в течение прошлой недели были зафиксированы попытки вражеских ВРГ проникнуть в Харьковскую область. Что об этом известно – читайте ЗДЕСЬ.

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