Через какую область российские ДРГ пытаются прорваться в Украину: ответили пограничники

Раньше была активность и по Харьковской области, но за последнее время она снизилась.
Противник наиболее активно пытается применять диверсионно-разведывательные группы ( ДРГ ) в Сумской области.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга в четверг, 2 мая.
По его словам, раньше была активность и по Харьковской области, но за последнее время она снизилась.
"Самым активным направлением, где противник продолжает применять свои ДРГ, остается Сумская область. Раньше была активность и по Харьковской области, но за последнее время она снизилась. По Черниговщине также активность вражеских ДРГ не фиксируется. А вот Сумская область для них приоритетна", — рассказал он.
Он добавил, что по несколько вражеских ВРГ в течение недели фиксируют в Сумской области.
Напомним, в течение прошлой недели были зафиксированы попытки вражеских ВРГ проникнуть в Харьковскую область. Что об этом известно – читайте ЗДЕСЬ.
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