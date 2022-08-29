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Через "Краковец" в обоих направлениях перестали пропускать авто: что произошло

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Через "Краковец" в обоих направлениях перестали пропускать авто: что произошло

На польско-украинской границе в пункте пропуска "Краковец" произошла техническая неисправность.

По состоянию на 12.30 вторника, 29 августа, в пункте пропуска "Краковец" не работает база данных Таможенной службы Украины. В связи с этим оформление и пропуск транспортных средств не производится в обоих направлениях.

Об этом сообщили на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пассажиров, планирующих пересечение границы с Польшей, просят выбирать другие пункты пропуска. О возобновлении пропускных операций в "Краковце" будет сообщено дополнительно.

"Информируем, что по состоянию на 12:30 в пункте пропуска "Краковец" не работает база данных Таможенной службы Украины. В связи с этим оформление и пропуск транспортных средств не осуществляется в обоих направлениях. Просим всех, кто планирует пересечение границы с Польшей выбирать другие пункты пропуска. О возобновлении пропускных операций в "Краковке" будет проинформировано дополнительно на странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница", — говорится в сообщении.

Напомним, за сутки из Украины уехали более 40 тысяч человек. Какие сегодня очереди на границах.

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Дата публикации
Просмотры
3958
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