Через месяц отправится в антарктический поход: украинский ледокол "Ноосфера" стал на техническое обслуживание

Через месяц отправится в антарктический поход: украинский ледокол "Ноосфера" стал на техническое обслуживание

Украина приобрела британское судно за 5 миллионов долларов.

Украинский ледокол "Ноосфера" стал на техническое обслуживание.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 6 декабря.

Уникальную ночную швартовку великана сняли рабочие Черноморского судоремонтного завода. Только здесь стометровое научное судно смогут поднять в сухой док и очистить его дно от органического нароста. Здесь также проверят работу двигателей, рулевого оборудования и электричества, и через месяц ледокол отправится в антарктический поход.

Следует отметить, что Украина приобрела британское судно "Джеймс Кларк Росс" в августе за 5 миллионов долларов. Через два месяца — уже в Одесском порту — его переименовали в "Ноосферу".

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