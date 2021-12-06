Через месяц отправится в антарктический поход: украинский ледокол "Ноосфера" стал на техническое обслуживание

Украина приобрела британское судно за 5 миллионов долларов.
Украинский ледокол "Ноосфера" стал на техническое обслуживание.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 6 декабря.
Уникальную ночную швартовку великана сняли рабочие Черноморского судоремонтного завода. Только здесь стометровое научное судно смогут поднять в сухой док и очистить его дно от органического нароста. Здесь также проверят работу двигателей, рулевого оборудования и электричества, и через месяц ледокол отправится в антарктический поход.
Следует отметить, что Украина приобрела британское судно "Джеймс Кларк Росс" в августе за 5 миллионов долларов. Через два месяца — уже в Одесском порту — его переименовали в "Ноосферу".
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