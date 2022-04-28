Через мост в Одесской области, который дважды обстреливали оккупанты, возобновили движение

Через мост в Одесской области, который дважды обстреливали оккупанты, возобновили движение

Через мост в Затоке Одесской области, который раньше дважды пытались разрушить оккупанты, возобновили курсирование поезда Измаил-Одесса.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что поезд временно не курсировал из-за повреждений на мосту, который россияне обстреляли с воздуха.

Об этом пишет местное издание Измаил Сити.

"Поезд "Южная Пальмира" сегодня идет по предварительному расписанию: отправление из Одессы будет в 23:28, соответственно завтра отправка в Одессу из Измаила в 7:00", — отметил Абрамченко.

Такую информацию подтвердили и в Одесской железной дороге.

Напомним, 26 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего был поврежден мост через Днестровский лиман в Затоке. Позже его открыли для реверсного проезда.

Уже на следующий день, 27 апреля, в 6:45 армия Российской Федерации снова обстреляла этот мост. К счастью, в результате атаки оккупантов государства-террористки пострадавших железнодорожников нет.

Стали известны имена еще двух жертв в результате ракетного удара в Одессе

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