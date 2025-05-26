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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
34
Время на прочтение
1 мин

Через неделю ДТЭК вернул свет 115 тысячам семей после вражеских обстрелов

С 19 по 25 мая энергетики ДТЭК смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 67 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 115 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областей.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе в Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои, энергетикам удалось вернуть свет в дома почти 95 тысяч семей местных жителей. Несмотря на постоянную опасность, они продолжают возвращать свет в прифронтовом регионе, как только это становится возможным.

В то же время на Днепропетровщине с 19 по 25 мая энергетики смогли вернуть электроснабжение почти в 18 тысяч домов.

Также продолжает страдать от вражеских атак Одесщина, где на прошлой неделе ремонтные бригады смогли восстановить электричество в 1,8 тысячи домов. Также не оставляет враг попыток и атаковать Киевщину. Здесь через неделю энергетики вернули свет в 202 дома, обесточенные из-за вражеских атак.

Напомним, неделей ранее ДТЭК Рината Ахметова вернул свет в доме почти 102 тысячи семей в 128 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.

Дата публикации
Количество просмотров
34
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