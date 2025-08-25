- Дата публикации
Через неделю ДТЭК вернул свет 166 тысячам семей после вражеских обстрелов
На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в 200 населенных пунктах или 166 тысячам семей Донбасса и Днепропетровщины, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК .
Отмечается, что на прошлой неделе энергетики продолжали устранять последствия вражеских обстрелов. Больше всего – на Донетчине, которая продолжает оставаться зоной наиболее активных боевых действий. Несмотря на постоянную опасность на прошлой неделе удалось вернуть свет почти в 91 тысячу домов прифронтового региона.
В то же время Днепропетровщина также продолжает подвергаться постоянным обстрелам, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света. С 18 по 24 августа здесь удалось возобновить электроснабжение в домах 75,1 тысяч семей местных жителей.
Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.
Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1 441 энергообъект электросетей.