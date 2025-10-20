ТСН в социальных сетях

Украина
6
1 мин

Через неделю ДТЭК вернул свет 210 тысячам семей после обстрелов

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 210 тысяч семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С 13 по 19 октября энергетикам ОСР ДТЭК Сети с разрешения военных удалось выполнить ряд ремонтов энергооборудования после обстрелов, которым постоянно подвергаются украинские города и села. Благодаря этому свет вернулся более чем в 210 тысяч домов в двух прифронтовых областях», - говорится в нем.

Отмечается, что больше всего обновлений было на Днепропетровщине, где из-за вражеских атак уже регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света. С 13 по 19 октября здесь удалось вернуть электричество в 180 тысяч домов местных жителей.

В то же время в Донецкой области за неделю энергетики вернули свет 30 тысячам домов.

Напомним, неделю назад энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти двух миллионов семей, которые были без электричества в результате вражеских обстрелов.

6
