Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

За неделю ДТЭК вернул свет 221 тысячи семей после вражеских обстрелов

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 221 тысячи семей, которые были без электричества в результате вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«На прошлой неделе энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли вернуть свет жителям 118 населенных пунктов, пострадавших в результате вражеских обстрелов. Электричество снова доступно в домах более 221 тысячи семей Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Одесской областей», - говорится в нем.

Отмечается, что за неделю энергетики вернули свет 144,7 тысячи семей Донетчины, 58 тысяч семей Одесчины, 17,5 тысячи домов Днепропетровщины и 1,2 тысячи семей Киевщины.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в течение сентября энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в жилища 424 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.

Дата публикации
Количество просмотров
24
