ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
12
Время на прочтение
1 мин

Через неделю ДТЭК вернул свет 300 тысячам семей после вражеских обстрелов

Через неделю энергетики вернули электричество в дома 300 тысяч семей после вражеских атак.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
ДТЭК

ДТЭК / © Getty Images

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома 300 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С 29 июня по 5 июля энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 292 населенных пунктов, обесточенных в результате обстрелов. Электричество снова доступно более 300 тысячам семей», - говорится в нем.

Отмечается, что больше всего обновлений было на Донетчине, где энергетикам за неделю удалось вернуть электричество почти 203 тысячам семей.

В то же время на Днепропетровщине энергетики вернули электроэнергию 94 тысячам семей.

За тот же период в Киевской области ремонтные бригады вернули электроэнергию 10,7 тысячам семей, и 200 семей Киева.

Энергетики ДТЭК приступают к работам сразу, как только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
12
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie