Через неделю ДТЭК вернул свет 300 тысячам семей после вражеских обстрелов

ДТЭК / © Getty Images

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В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома 300 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С 29 июня по 5 июля энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 292 населенных пунктов, обесточенных в результате обстрелов. Электричество снова доступно более 300 тысячам семей», - говорится в нем.

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Отмечается, что больше всего обновлений было на Донетчине, где энергетикам за неделю удалось вернуть электричество почти 203 тысячам семей.

В то же время на Днепропетровщине энергетики вернули электроэнергию 94 тысячам семей.

За тот же период в Киевской области ремонтные бригады вернули электроэнергию 10,7 тысячам семей, и 200 семей Киева.

Энергетики ДТЭК приступают к работам сразу, как только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС.

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