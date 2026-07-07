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- Украина
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Через неделю ДТЭК вернул свет 300 тысячам семей после вражеских обстрелов
Через неделю энергетики вернули электричество в дома 300 тысяч семей после вражеских атак.
В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома 300 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«С 29 июня по 5 июля энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 292 населенных пунктов, обесточенных в результате обстрелов. Электричество снова доступно более 300 тысячам семей», - говорится в нем.
Отмечается, что больше всего обновлений было на Донетчине, где энергетикам за неделю удалось вернуть электричество почти 203 тысячам семей.
В то же время на Днепропетровщине энергетики вернули электроэнергию 94 тысячам семей.
За тот же период в Киевской области ремонтные бригады вернули электроэнергию 10,7 тысячам семей, и 200 семей Киева.
Энергетики ДТЭК приступают к работам сразу, как только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС.