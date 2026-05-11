- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 1 мин
Через неделю ДТЭК вернул свет 340 тысячам семей после обстрелов
В течение прошлой недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома 340 тысяч семей после вражеских атак.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«С 4 по 10 мая энергетикам ДТЭК с разрешения военных удалось выполнить ряд ремонтов энергооборудования после обстрелов, постоянно терпящих украинские города и села. Благодаря этому свет вернулся более чем в 340 тысяч домов в двух прифронтовых областях», - говорится в нем.
Отмечается, что больше всего обновлений было на Донетчине, где энергетикам за неделю удалось вернуть свет почти в 200 тысяч домов прифронтового региона.
В то же время на Днепропетровщине в течение недели энергетики вернули электричество почти 141 тысяч семей после вражеских обстрелов.
Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.
Напомним, в течение апреля ДТЭК Рината Ахметова вернул свет в дома 1,5 млн семьи, которые были без электричества из-за вражеских атак.