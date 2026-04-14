Через неделю ДТЭК вернул свет 453 тысячам семей после вражеских атак

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в целом энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение 400 населенных пунктов.

Больше всего обновлений было на Донетчине, где энергетикам в течение недели удалось вернуть свет 178,2 тысяч семей.

Реклама

В то же время в Одесской области ремонтные бригады вернули электричество 161 тысячи семей, которые были без электричества из-за вражеской атаки.

В то же время на прошлой неделе энергетики ДТЭК заживили дома 114,6 тысячи семей, которые также были без света в результате российских атак.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять последствия обстрелов. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в марте энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 2,4 млн семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.