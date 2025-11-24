За неделю ДТЭК вернул свет 800 тысячам семей после вражеских атак

Реклама

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 800 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С 17 по 23 ноября энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 518 населенных пунктов. Благодаря этому свет удалось вернуть в дома почти 800 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей», - говорится в нем.

Отмечается, что в Донецкой области свет вернули 570 тысячам семей, на Днепропетровщине - 180 тысячам семей, а не Одесчине - 43 тысячам.

Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения.

Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, неделю назад ДТЭК Рината Ахметова вернул свет в дома более 800 тысяч семей, чьи жилища были без электричества из-за вражеских обстрелов.