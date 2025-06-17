Через неделю ДТЭК вернул свет более 137 тысячам семей после вражеских атак

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК .

Отмечается, что с 9 по 15 июня на Днепропетровщине энергетики смогли вернуть электроснабжение в 68,3 тысячи домов. Враг все чаще обстреливает Днепропетровскую область, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света.

В Донецкой области, где так же продолжаются тяжелые бои, на прошлой неделе энергетикам удалось вернуть свет в дома 67 тысяч семей. Несмотря на постоянную опасность энергетики, продолжают возвращать свет в регионе, как только это становится возможным.

Реклама

Продолжает страдать от вражеских атак и Киевщина, где на прошлой неделе ремонтные бригады смогли восстановить электричество в 1,9 тысячи домов.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения.

Ранее сообщалось, что за первую неделю июня энергетики ДТЭК Рината Ахметова смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 53 населенных пунктов и вернуть свет в дома почти 140 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской областей и Киева.