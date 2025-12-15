- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 1 мин
Через неделю ДТЭК вернул свет более миллиона семей после обстрелов
Через неделю энергетики вернули электричество миллиону семей после вражеских атак - ДТЭК
В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет более миллиона семей, которые были без электричества в результате вражеских атак.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается, что самая тяжелая ситуация – в Донецкой и Одесской областях. С 8 по 14 декабря энергетикам удалось возобновить электроснабжение 378,2 тысячи домов на Донетчине, страдающих последствиями активных боевых действий на территории региона.
За этот же период удалось вернуть свет в 325,1 тысячи домов на Одесщине, что страдает от последствий самых значительных атак на территорию региона.
Так же на Днепропетровщине, которая продолжает страдать как от вражеских атак, так и от близости линии фронта с 8 по 14 декабря удалось вернуть свет более чем в 314,4 тысячи домов местных жителей, обесточенных обстрелами.
Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова вернул свет 180 тысячам семей Одесщины, чьи дома обесточивались в результате массированной атаки.