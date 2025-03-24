За неделю ДТЭК вернул свет для более 163 тысяч семей после обстрелов

На прошлой неделе энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично восстановить электроснабжение 163 тыс. семей в 217 населенных пунктах в Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что с 17 по 23 марта энергетики продолжали устранять последствия вражеских обстрелов. Больше всего – на Днепропетровщине, которая уже почти постоянно подвергается вражеским атакам. Особенно страдает юг области, приближенный к зоне боевых действий. Здесь на прошлой неделе энергетикам удалось вернуть свет для 110,6 тысячи семей.

В свою очередь наиболее активные бои продолжаются в Донецкой области. Несмотря на постоянную опасность, специалисты энергокомпании восстанавливают электросети, как только это становится возможным и военные предоставляют разрешение на проведение ремонтов. За последние семь дней здесь удалось восстановить электроснабжение в домах почти 52,6 тысячи семей.

Также вражеские атаки приводили к отключениям и в Одесской области: на прошлой неделе здесь удалось вернуть электричество в 470 домов, обесточенных обстрелами. Энергетики восстановили электричество максимально оперативно, как только саперы и военные предоставили разрешение.

Недавно 12 энергетиков ДТЭК Рината Ахметова получили награды за работу по восстановлению электроснабжения в Одесской области после вражеских атак.