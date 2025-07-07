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- Украина
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Через неделю ДТЭК вернул свет почти 200 тысячам семей после обстрелов
В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома более 193 тысяч семей, чьи дома были без света вследствие вражеских атак.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается, что на прошлой неделе в Донецкой области энергетики вернули свет в дома 122,7 тысяч семей после вражеских атак.
В то же время на Днепропетровщине ремонтные бригады ДТЭК смогли вернуть электроснабжение почти в 49 тысяч домов.
Также продолжает страдать от регулярных вражеских атак Киевщина и столица, где на прошлой неделе энергетики смогли восстановить электричество для 8,5 тысячи и 12,5 тысячи семей соответственно.
Кроме того, за неделю энергетики вернули свет около тысячи домов в Одесской области.
Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось возобновить электроснабжение в 443 тысячах домов, обесточивавшихся из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.