Через неделю ДТЭК вернул свет полмиллиона семей, которые были без электричества из-за атаки

Через неделю энергетики вернули электричество полумиллиона семей после обстрелов - ДТЭК

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию полмиллиона семей, чьи дома обесточивались из-за вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С 9 по 15 марта энергетики ДТЭК смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 305 населенных пунктов. Благодаря этому свет удалось вернуть в дома более полумиллиона семей», - говорится в нем.

Отмечается, что больше всего обновлений было в Донецкой области, где продолжаются тяжелые боевые действия. Здесь через неделю энергетики вернули свет 392 тысячам семей.

Следующая по количеству обновлений – Днепропетровщина, которую враг тоже постоянно обстреливает. Здесь с 9 по 15 марта удалось возобновить электроснабжение 78,5 тысячи семей.

В то же время в Киевской области на прошлой неделе энергетики вернули свет в 52 тысячи жителей области, обесточивавшихся из-за вражеских обстрелов.

Напомним, в феврале ДТЭК Рината Ахметова вернул свет более 1,8 миллиона семей, оставшихся без электроэнергии в результате вражеских обстрелов.

