Через неделю ДТЭК вернул свет полмиллиона семей после вражеских атак

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С 18 по 24 мая энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 621 населенного пункта, обесточенного в результате вражеских атак. Электричество снова доступно более полумиллиона семей», - говорится в нем.

Отмечается, что больше всего обновлений было на Донетчине, где в течение недели энергетики вернули электроэнергию в дома более 391 тысяч семей.

Реклама

Также продолжаются обстрелы Днепропетровской области, из-за чего регулярно повреждаются электросети. Здесь за неделю энергетики вернули электричество в 86,2 тысячи домов.

В Одесской области, энергосистема которой также не перестает быть мишенью для врага, на прошлой неделе удалось вернуть свет в доме 32 тысяч семей местных жителей.

Кроме того, на Киевщине в тот же период удалось возобновить электроснабжение более 3 тысяч домов, которые также были обесточены в результате вражеских атак.

Новости партнеров