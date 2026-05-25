Через неделю ДТЭК вернул свет полмиллиона семей после вражеских атак
В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию полмиллиона семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских обстрелов
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«С 18 по 24 мая энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 621 населенного пункта, обесточенного в результате вражеских атак. Электричество снова доступно более полумиллиона семей», - говорится в нем.
Отмечается, что больше всего обновлений было на Донетчине, где в течение недели энергетики вернули электроэнергию в дома более 391 тысяч семей.
Также продолжаются обстрелы Днепропетровской области, из-за чего регулярно повреждаются электросети. Здесь за неделю энергетики вернули электричество в 86,2 тысячи домов.
В Одесской области, энергосистема которой также не перестает быть мишенью для врага, на прошлой неделе удалось вернуть свет в доме 32 тысяч семей местных жителей.
Кроме того, на Киевщине в тот же период удалось возобновить электроснабжение более 3 тысяч домов, которые также были обесточены в результате вражеских атак.