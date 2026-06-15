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- Украина
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Через неделю энергетики вернули электричество 300 тысячам семей после вражеских атак - ДТЭК
В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома почти 300 тысяч семей после вражеских обстрелов.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«С 8 по 14 июня энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично вернуть свет жителям 332 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество снова доступно для почти 300 тысяч семей в столице, Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Одесской областях», - говорится в нем.
Отмечается, что больше всего обновлений было на Днепропетровщине, где на прошлой неделе специалисты смогли вернуть электроснабжение в 146,6 тысячи домов.
В то же время в столице восстановлено электроснабжение более 105 тысяч домов киевлян.
В то же время в Донецкой области удалось вернуть свет более чем в 33 тысячи домов жителей области. В свою очередь в Киевской области на прошлой неделе удалось вернуть свет в доме 8,6 тысяч семей местных жителей.
На Одесщине в тот же период удалось возобновить электроснабжение более 1,8 тысячи домов, которые также были обесточены в результате вражеских атак.
Напомним, в течение апреля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 1,5 млн семей, которые были без электричества из-за вражеских атак.