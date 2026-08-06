Скандал в поезде УЗ / © ТСН

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В Сети разгорелся скандал вокруг мест в поезде Укрзализныци. Одна из ехавших в соседнем купе пассажирок утверждает, что мать и взрослая дочь нагло заняли чужие места — вместо верхних сели на нижние. По ее словам, из-за поведения этих пассажиров поезд, в котором была адская жара, задержали.

Что об этом говорят украинцы и как отреагировала Укрзализныця — читайте в материале ТСН.ua.

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Нагло заняли чужие места — версия пассажирки

Пользователь с ником tanya.savenok 5 августа опубликовала видео из поезда, в котором она ехала. На кадрах видны два человека, сидящие на нижней полке. По словам Татьяны, это мать и дочь, незаконно занявшие чужие места.

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Инцидент произошел в вагоне №7 по маршруту «Хелм-Киев 024 К». Отправлялись из Хелма в 20:14 5 августа. Женщина утверждает, что у них были билеты на места 25 и 26, но они заняли нижние места.

Когда она пыталась поговорить с ними, потому что из-за их действий посреди ночи и в адскую жару в вагонах задерживался рейс, они нагло попросили закрыть дверь.

«Весь поезд в 00:30 в жару +30 выслушивал скандал, и поэтому задержали поезд, потому что эти две дамы почему-то решили, что должны ехать на нижней полке, а не на своей верхней», — написала она и прикрепила видео.

Более того, по ее словам, начальник поезда отстаивал права пассажиров, которые, по ее мнению, вели себя по-хамски.

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Дата публикации 16:00, 06.08.26 Количество просмотров 31 В поезде УЗ разгорелся скандал: пассажиры повздорили за нижнюю полку

Украинцы возмущены поведением пассажиров

На видео Татьяны отреагировали украинцы, большинство из них осудили поведение матери и дочери, а также реакцию работников «Укрзализныци». Пользователи Threads считают, что, согласно правилам перевозки, начальник поезда должен был обратиться к правоохранителям и в случае нарушения поведения высадить пассажирок.

«Хорошо, что мы с вами обе там не были… Я бы выключила свою интеллигентность и вытащила бы их обоих за ноги из купе… одновременно.

Возможно ли таких пассажиров как-нибудь заносить в черный список? Почему другие должны из-за них страдать? Они и дальше так будут делать.

Всем нравится быть на нижней полке, но если не успел купить такой билет, то это не значит, что надо его отбирать у людей.

Таких нужно высаживать в поле. И вызвать полицию. Если поезд между странами, еще и заметят их «грамотой»

А зачем вам копы? Начальник поезда должен был пригласить правоохранителей и снять их с рейса. Штраф за задержку их очень бы мотивировал. Как можно было это не решить?»

Впрочем, некоторые пользователи не понимают, почему автору видео не безразлично, что происходит в соседнем купе. Собственно этот вопрос задал смс-менеджер «Укрзализныци».

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

Реакция «Укрзализныци» на конфликт в поезде

Видео приобрело публичную огласку. К моменту публикации статьи оно собрало более полумиллиона просмотров и десятки тысяч лайков и репостов. На него отреагировали в «Укрзализныце».

В компании попросили пассажирку предоставить все документы и детали ситуации, чтобы установить причины и дать оценку инциденту.

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«Пожалуйста, прикрепите копию вашего билета, укажите номер поезда, вагон, дату поездки и, если речь идет о конкретных пассажирах, добавьте копии их билетов или другие подтверждающие материалы. После этого мы сможем подробно проверить ситуацию, действия поездной бригады и предоставить предметный ответ. Пока информации недостаточно для каких-либо выводов», — говорится в сообщении.

В то же время, администратор страницы УЗ не понимал, почему Татьяна, которая ехала в другом купе, недовольна.

«Моя претензия в том, что скандал длился час и все купе это выслушивало, потому что барышни отказывались занять свои места», — пояснила она.

Напомним, ранее пассажиры массово жаловались на адскую жару в поездах «Укрзализныци» из-за отсутствия кондиционеров во время аномальной жары.

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