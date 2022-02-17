Через Яблонецкий перевал – по новой дороге: на Закарпатье завершается «Большая стройка» живописной трассы

По сообщению Службы автомобильных дорог в Закарпатской области, на финишную прямую вышло обновление автодороги Н-09 Мукачево-Рахов-Ивано-Франковск-Львов, которую ремонтируют по программе президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

Из 208 км этой дороги в Закарпатье осталось обновить всего два километра.

Дорога Н-09 проходит в том числе через живописный Яблонецкий перевал, расположенный на высоте 931 м над уровнем моря и граничит с Раховским (Закарпатье) и Надворнянским (Ивано-Франковщина) районами. Перевал еще называют Татарским или Беркутом.

«На самом перевале обустроена смотровая площадка, с которой в хорошую погоду видны часть Свидовецкого массива и гору Близницу, а также горные вершины Говерлу и Петрос. А еще трасса Н-09 ведет в Драгобрат – самый высокогорный курорт Украины. Он привлекает лыжников и сноубордистов тем, что снег здесь держится дольше – до апреля», — говорится в сообщении Службы автомобильных дорог.

Ведомство называет этот маршрут самым «красочным» и «флагманским», поскольку он соединяет три области – Закарпатскую, Львовскую и Ивано-Франковскую.

Как отмечал координатор программы «Большая стройка», заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в целом к 2024 году в Украине будет построено или отремонтировано 24 тысячи км дорог. На сегодня отремонтировано уже 14 тысяч км. А в планах программы на этот год – 5,5 тыс. км дорог государственного значения и более 1,4 тыс. км автодорог местного значения.