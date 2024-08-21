Черкасчанин распространил информацию о расположении Сил обороны: какое наказание его ожидает

В Черкасской области будут судить местного жителя, которого обвиняют в распространении информации о расположении украинских военных и оправдывании нападения России на Украину.

Прокуратура Черкасской областной направила в суд обвинительный акт в отношении жителя города Черкассы. Его обвиняют в неоднократном оправдывании войны и одобрении действий российских оккупантов на территории Украины. К тому же, следствие собрало доказательства того, что фигурант распространил информацию о перемещении и расположении подразделений ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

По данным следствия, 47-летний мужчина в переписке в мессенджере Telegram и телефонных разговорах постоянно отрицал факты вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Фигурант утверждал, что на территории нашего государства проводится "спецоперация", которую устроили украинские власти.

"Обвиняемый транслировал типичные нарративы пропаганды РФ по поводу "нацизма" в Украине, поддерживал действия, решения руководства России в своих разговорах", – говорится в сообщении прокуратуры.

К тому же, обвиняемый осенью 2022 года распространил в мессенджере Telegram изображения и информацию о перемещении военной техники в Одесской области, чем предоставил возможность врагу идентифицировать место дислокации подразделений Сил Обороны.

В апреле текущего года стражи порядка задержали фигуранта дела. Суд избрал ему меру пресечения на время досудебного расследования – содержание под стражей.

Обвинения черкащанину предъявлены по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 1142, ч. 1 ст. 4362, ч. 3 ст. 4362 УК. В случае если его вина будет доказана, мужчине грозит тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет, возможно, с конфискацией имущества.

Напомним, верховный суд Чехии подтвердил приговор 52-летнему мужчине, воевавшему на стороне РФ против Украины. Алоиз Полак, воевавший на Донбассе в рядах российских войск, проведет в тюрьме следующие более двух десятков лет.

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