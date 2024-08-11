Черкасская область ночью отбивала атаку российских БПЛА: сколько "шахедов" сбили

В ночь на 11 августа Черкасская область пережила масштабную воздушную атаку со стороны российских захватчиков.
В Черкасской области вражеский террор длился более девяти часов подряд. Защитники неба уничтожили шесть вражеских БПЛА.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Более девяти часов подряд продолжался вражеский террор с воздуха. По предварительной информации, силами ПВО поражено 6 БпЛА противника в пределах нашей области", — рассказал Табурец.
К счастью, обращений за помощью от населения не поступало.
Напомним, в ночь на 11 августа российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed" и ракетами. ТСН.ua сообщает все, что сейчас известно о вражеском ударе.
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