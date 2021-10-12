Черкасские школьники пойдут на осенние каникулы раньше: названа дата и причина

Черкасские школьники пойдут на осенние каникулы раньше: названа дата и причина

Школы уходят на каникулы раньше ради экономии отопления.

В Черкассах осенние каникулы у школьников начнутся на неделю раньше. Отдыхать ученики будут с 18 октября по 24 октября.

Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

Соответствующее решение приняли для экономии тепла. Так, в садах отопительный сезон начнется с 16 октября, чтобы 18 октября дети пришли уже в теплые помещения. В медицинских учреждениях города отопительный сезон стартует с 12 октября.

Также для экономии тепла, принято решение, что в школах отопления подключать уже после каникул, но по отдельным заявкам директоров школ.

"В школах, чтобы уменьшить потери тепла, профильный департамент предложил перенести осенние каникулы неделей раньше и провести их с 18 по 24 октября", — написал Бондаренко.

В жилых домах Черкасс будут начинать отопительный сезон, когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд составит ниже 8 °C.

Напомним, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине, в случае введения "красной" зоны, в школах, где не будет вакцинировано 100% педагогов для работы в очном формате, могут сместить каникулы. МОН рекомендовало в такой ситуации рассмотреть график гибких каникулы, но окончательное решение принимают на местах.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости Украины: в Мелитополе из-за коронавируса ученики снова переходят на дистанционку

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку