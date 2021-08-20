"Черкассыгаз" хотят вернуть в государственную собственность: решение СНБО

Данилов требует наказать тех, через чьи действия государство потеряло контроль над предприятием.

СНБО дал поручение правоохранительным и контролирующим органам вернуть государству контрольный пакет акций АО "Черкассыгаз".

Об этом 20 августа во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что у государства через манипуляции и незаконные действия забрали контрольный пакет акций в уставном капитале АО "Черкассыгаз".

"Информация о том, что касается" Черкассыгаз "звучит следующим образом: информацию министра энергетики и председателя правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко об утрате государством пакета контрольных акций в уставном капитале "Черкассыгаз" принять к сведению. Кабинету министров вместе с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, СБУ, ГБР при участии Офиса генерального прокурора и НАБУ в течение месяца поручено провести проверку для установления обстоятельств потери государством контрольного пакета акций в уставном капитале АО "Черкассыгаз". Выявить лиц, чьи действия или бездействие нанесли государству ущерб, и привлечь таких лиц к предусмотренной законодательством ответственности", — пояснил Данилов.

Также Данилов отметил, что СНБО дал поручение вернуть государству контрольный пакет акций этого предприятия и возместить причиненные убытки.

Напомним, СНБО ввел полный пакет санкций против скандального главреда Гужвы, блогера Шария и его жены.

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