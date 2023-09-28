"Черная бухгалтерия" и поддельные медицинские справки: в Виннице ДБР разоблачило должностных лиц, которые помогали уклончанам выехать за границу

В Виннице сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили организованную преступную группу, которая помогала уклоняющимся избежать мобилизации и уехать из Украины.

Об этом ДБР сообщило в четверг, 28 сентября.

По информации правоохранителей, группу возглавлял офицер отделения призыва Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он привлек к преступной деятельности двух членов военно-врачебной комиссии — травматолога и хирурга.

“Офицер подыскивал мужчин, желавших избежать мобилизации. За 4 тысячи долларов США им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы. Это позволяло не только признавать "клиентов" непригодными для военной службы, но и уезжать за границу", — говорится в сообщении.

Фото: ДБР

Сотрудники ДБР провели обыски в Винницком объединенном МТЦК и СП и по месту жительства участников группы. Они обнаружили и изъяли записи с черной бухгалтерией, списки военнообязанных мужчин, поддельные медицинские справки, а также деньги в разной валюте на общую сумму более 300 тысяч грн.

Трое участников группы задержаны. Их подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенную организованной группой по корыстным мотивам. Им грозит лишение свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

Также, по информации ДБР, правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым мер и отстранении от должностей.

Напомним, в Закарпатской области только за одни сутки пограничники задержали 34 уклонявшихся, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

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