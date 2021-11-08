Черная пятница 2021: когда проходит, где и какие скидки, интересные факты

Для шопоголиков и любителей распродаж конец осени традиционно становится настоящим праздником. Ведь именно тогда проходит знаменитая Black Friday. Когда в Украине Черная пятница этого года и что нужно знать перед покупками?

ТСН.ua рассказывает историю праздника, когда он пришел к нам и какие скидки можно ожидать Черной пятницы покупателям.

Каждый год в Украине и мире проходит самая масштабная распродажа под названием Black Friday. Традиция зародилась в США и постепенно заполонила и другие страны. Акции могут проходить целую неделю, а иногда даже дольше. Черная пятница 2021 года в Украине и мире приходится на 26 ноября. В настоящее время можно купить практически любые товары по очень хорошим ценам.

Какие скидки ждать Черной пятницы

В Украине традиционно магазины предлагают скидки покупателям в течение трех дней. В 2021 году это будет 26-29 ноября. Но все зависит от конкретной сети. Если вы или ваши близкие давно мечтали о дорогой вещи, которую не могли себе позволить, именно в период Black Friday можно приобрести немало новинок. Ведь за это время есть возможность:

найти практически любые товары со скидкой до –90%;

просмотреть предложения всех магазинов, так как они начинают готовиться к Черной пятнице заранее;

обновить свой гардероб перед зимними месяцами;

купить себе то, на что раньше не хватало денег.

Когда проходит Черная пятница в Украине, самые популярные товары - смартфоны, планшеты, телевизоры, домашняя электроника, ноутбуки. В последнее время покупают всевозможные гаджеты, бытовую технику и даже ювелирные украшения.

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Некоторые магазины привлекают покупателей большими скидками. Однако следует быть осторожными и покупать на ясную голову. Недобросовестные продавцы переклеивают ценники или меняют цены на более высокие за месяц до распродажи.

Где искать скидки на Черную пятницу: самые выгодные акции в мире и Украине

Сегодня существует немало онлайн-платформ, где каждый год покупателей ждут интересные предложения. Поэтому украинцы могут заказывать товары даже из популярных магазинов мира. Где скидки на Черную пятницу лучшие — разбирался ТСН.ua.

eBay

Одна из крупнейших онлайн-площадок в США и мире, где проводятся аукционы и продаются разнообразные товары. Есть возможность доставки заказов в Украину, но необходимо понимать, что покупки могут доставляться долго. Для использования платформы необходимо иметь хотя бы базовое знание английского языка.

На Black Friday eBay традиционно предлагает покупателям достаточно большие скидки. Можно найти товары с пониженным до 90% ценником. Здесь продается практически все, что может заинтересовать вас: от одежды до электроники.

Amazon

Наверное, трудно найти человека в мире, который бы не слышал об этой онлайн-платформе. Ее особенностью, как и в случае с eBay, является то, что можно покупать вещи не только в самом магазине, но и у предпринимателей, арендующих на торговой площадке место.

Важным преимуществом Amazon является возможность оплатить заказы заграничной картой. Вам не нужно переводить гривны в доллары. Скидки также существенны и часто достигают 90%.

Однако есть и недостаток – доставки покупок в Украину компания пока не предлагает. Поэтому придется прилагать усилия, чтобы получить посылку. Или воспользоваться украинскими почтовыми перевозчиками.

Alibaba, как и другие онлайн-магазины, предлагает на Черную пятницу скидки до 90% / Associated Press

Alibaba

Известный во всем мире китайский магазин, насчитывающий тысячи товаров. Главной его особенностью является возможность покупать вещи оптом, что значительно снижает их стоимость. В магазине доступны различные товары: от одежды до детских игрушек, электроники и кухонных принадлежностей. А Черная пятница здесь традиционно проходит с особым размахом.

AliExpress

Это одна из самых популярных китайских онлайн-платформ, которой пользуется более 4 миллиардов людей из разных стран мира. Практически на все категории товаров можно найти скидки во время проведения Black Friday. Преимуществом платформы для покупателей есть возможность найти необычные акции. К примеру, вы можете приобрести несколько единиц товара по фиксированному ценнику или купить вторую вещь за полцены. Примечательно, что при распродаже многие товары получают более 90% скидки.

Macy’s

Это один из самых популярных и крупнейших магазинов США, где продаются товары для дома, одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия. Важным преимуществом является то, что в каталоге можно найти брендовые вещи, цены на которые в Черную пятницу падают до 80%. Также есть промокоды. К примеру, за подписку покупатель получает дополнительные -15%.

BestBuy

Американский магазин электроники и техники для дома, где можно найти интересные предложения. Однако именно на Black Friday количество скидок безумно растет. Они достигают 90%. Здесь можно выбрать смартфоны, телевизоры, планшеты, ноутбуки и прочие гаджеты. Но доставки в Украину нет, поэтому нужно обращаться к отечественным почтовым сервисам.

ZARA Home

Если вы давно мечтаете создать в своем доме особый уют, тогда следует заглянуть именно в этот магазин. Здесь вы найдете постельное белье, декор, украшения и разнообразный домашний текстиль. В Черную пятницу покупателей традиционно ждут скидки, однако список акционных товаров ограничен. Зато предложения продолжаются до Нового года.

IKEA

Первый магазин крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома открылся в Украине в 2021 году. На распродажу Black Friday можно купить любые товары со скидками до 90%. А все акционные предложения находятся на первой странице сайта, поэтому не нужно терять время на поиски.

Украинские магазины: где лучшие скидки

Черной пятницы Практически все украинские интернет магазины предлагают в этот период товары с пониженной стоимостью. В среднем скидки в Черную пятницу в Украине достигают 62%. Электронику, одежду, бытовую технику, современные гаджеты можно посмотреть на онлайн-платформах "Rozetka", "Эпицентр", "Алло" и других.

Черная пятница 2021 в Украине: когда началась и что мы о ней знаем

Черная пятница 2021 в Украине: когда начинается и что мы про нее знаем / Pexels

Недаром Америку называют страной распродаж, ведь именно здесь зародилась традиция Black Friday. В конце XIX века в США начался печально известный американский кризис. Этот период захватил каждого бизнесмена страны. Неприятности затронули и Фрэнка Вулворта, являвшегося владельцем небольшого магазина. Чтобы прокормить свою семью и хоть как-то выйти из кризиса, он решился на отчаянный шаг: продать все товары по цене 5 центов.

Вечером Фрэнк увидел, что магазин получил недельную выручку. Затем его идею подхватили другие предприниматели, которые начали часто устраивать интересные акции. Именно поэтому Вулворта называют "отцом американских распродаж". Однако до Черной пятницы пока еще было далеко.

Последний шаг к скидкам, которые сегодня заполонили не только Америку, но и весь мир, состоялся в середине прошлого столетия. В США 25 ноября традиционно отмечают День благодарения (Thanksgiving Day), после которого остается всего месяц до самого большого праздника страны – Рождества. Потому люди начинали образовывать толпы в магазинах, чтобы успеть купить подарки. На улицах был такой хаос, что в один год полицейские из Филадельфии назвали этот день "Черная пятница".

Существует и другое мнение по поводу названия Black Friday. Некоторые считают, что термин впервые был использован 24 сентября 1869 года, когда Джеймс Фиск и Джей Гулд пытались зажать рынок золота на NYSE.

Как бы то ни было, а за последние десятилетия Черная пятница постепенно менялась, распространялась по миру и в 2013 году дошла до Украины. Сегодня Black Friday манит украинских покупателей отличными предложениями. Поэтому в интернете задолго появляется вопрос: когда Черная пятница в Украине? А вот первые распродажи провели всего несколько магазинов и масштаб самого события был совсем небольшим.

Черная пятница 2021 года: интересные факты

Для шопоголиков это настоящий праздник, а работники магазинов жалуются на самые тяжелые рабочие дни. За весь период, когда Черная пятница радовала покупателей в Америке и всем мире, накопилось немало интересных и забавных фактов:

жители США часто берут в этот день небольшой отпуск, чтобы можно было полностью насладиться покупками;

некоторые компании даже устраивают официальные выходные, а вот работники торговли не могут себе этого позволить;

Черная пятница является самым загруженным днем ​​в году для сантехников – это может прозвучать странно, но согласно объяснениям CNN, сантехники нужны для уборки магазинов после покупателей;

так как скидки достигают грандиозных масштабов, часто в США люди по-настоящему дерутся за товары, используя биты, перечные баллончики и даже оружие;

сначала распродажи хотели назвать "Великая пятница", чтобы не было путаницы с термином, который использовали в отношении хаоса на улицах филадельфийские полицейские, однако это название не прижилось;

до 2001 года Black Friday не являлась самым масштабным днем ​​покупок, до этого момента американцы чаще покупали товары за день до Рождества;

в Мексике грандиозные распродажи называют "El Buen Fin", что переводится как "хорошие выходные".

В последние годы покупки постепенно переносятся онлайн, ведь такой шопинг можно назвать более экономичным и безопасным, первые запросы "когда Черная пятница в Украине" появляются примерно за месяц до скидок.

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