Аферисты под предлогом "горячих скидок" пытаются выманить у граждан средства / © Associated Press

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Сегодня, 27 ноября, в Украине продолжается Черная пятница — сезон скидок, которым могут воспользоваться не только покупатели, но и мошенники.

В МВД предупреждают о фейковых сайтах магазинов, поддельных объявлениях, подозрительно низких ценах и фишинговых ссылках.

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«Фейковые сайты магазинов, поддельные объявления, подозрительно низкие цены и фишинговые ссылки — только часть схем, которыми могут воспользоваться злоумышленники» — отметили правоохранители.

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Какие схемы используют аферисты

Фейковые интернет-магазины. Злоумышленники создают сайты-копии известных магазинов или запускают страницы с привлекательными ценами. После предоплаты товар не отправляют, а сайт или страница исчезает.

Поддельные объявления. Продавец может просить перейти с чата торговой площадки в мессенджер и отправить ссылку якобы для оформления доставки или безопасной оплаты. Такие страницы могут копировать настоящие сервисы, но собирать данные карты.

Фишинговые сообщения об оплате или доставке. Покупателю пишут, что платеж не прошел или с посылкой возникла проблема. Чтобы подтвердить заказ, предлагают ввести номер карты, CVV-код или код из SMS.

Нереалистично низкие цены и спешка. Большая скидка, таймер обратного отсчета или требование немедленно перевести деньги могут давить на покупателя и мешать проверить продавца

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Как проверить продавца и защитить деньги

Перед оплатой проверьте адрес сайта: мошеннические страницы могут отличаться от подлинных только одним символом. Поищите отзывы о магазине, его контактах и историю страницы. Если вы покупаете на платформе объявлений, обсуждайте сделку в ее официальном чате и не переходите по посторонним ссылкам.

Для покупки у незнакомого продавца по возможности выбирайте наложенный платеж с осмотром товара перед оплатой. Для онлайн-расчетов можно использовать отдельную виртуальную карту с небольшим балансом. Не сообщайте продавцам PIN-код, CVV-код, пароли от банкинга и одноразовые коды с SMS.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили 18-летнего местного жителя, который обманул 51-летнюю киевлянку и выманил у нее значительную сумму денег под видом «спецоперации».

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