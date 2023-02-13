"Черная точка в центре - мой коллега": аграрии показали, как выглядят миллиардные убытки от войны (фото)

Менеджер по коммуникациям одного из украинских частных сельскохозяйственных холдингов показала, как выглядят убытки аграриев почти на 2 млрд грн от полномасштабного вторжения России в Николаевской области.

"Сейчас я вам покажу, как выглядят убытки на примерно 50 млн долларов (1,8 млрд грн – ред.), когда ты – аграрий в Украине. Это Николаевщина и воронка от российской авиабомбы. Черная точка в центре – это мой коллега", – написала Ксения Аннюк в Twitter.

Она объяснила, что на фото – одна из трех баз предприятия в Николаевской области, которая находилась под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Фото: Ксения Аньюк

Фото: Ксения Аньюк

"Основные цеха накрыла российская авиация, дальше – грады, смерчи, ураганы, минометы. Тысячи прилетов, за час можно было до 200 прилетов насчитать. Линия разграничения проходила в четырех километрах", — рассказала Аннюк.

Менеджер отметила, что россияне разбомбили склад, где предприниматели хранили более 200 тонн селитры, заготовленной под сезон 2022 года. Видео взрыва в селе Партизанское оккупанты распространили в российских Телеграм-каналах, как подрыв склада с боеприпасами.

россияне разбомбили склад, где мы хранили более 200 тонн селитры, заготовленной под сезон-2022, а видео взрыва растиражировали российскими телеграммами-каналами, как подрыв склада с боеприпасами. pic.twitter.com/RUD9QCopRZ – Ксения Аньюк (@roxy_hart_) 12 Feb. 2023

"Охрану базы они закрыли в собачьих вольерах. На территории складов и ангаров оборудовали блиндажи, выкопали окопы — перерыли все. Сельскохозяйственную технику, которую мы не успели вывезти, изуродовали. Все сорвано, разбито: компьютеры, платы, джойстики", — написала женщина.

Фото: Ксения Аньюк

Фото: Ксения Аньюк

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По ее словам, из Киселевки в Херсонском районе аграрии не успели вывезти 25 генераторов и раздали их местным жителям. Однако, когда российские военные увидели это, они собрали людей и дали два часа на возвращение всех генераторов под угрозами расстрела, вспомнила Аннюк.

"Сейчас большинство этой территории – зона сплошного разрушения. Все, что они могли украсть – украли. То, что не смогли/не поняли, как вывезти, – уничтожили. И это только сотая часть того, что зафиксировано. Лишь одна база, один кластер. Вот такой он "русский мир", – добавила Аннюк.

Фото: Ксения Аньюк

Фото: Ксения Аньюк

Напомним, российские оккупанты уничтожили склады агропредприятия на Сумщине в селе Зноб-Новгородской громады. Россияне применили для обстрела САУ. На территории хозяйства разорвались 24 снаряда.

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