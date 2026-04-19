Чернигов массированно накрыли дронами: погиб подросток, есть разрушение
Россияне убили 16-летнего парня во время массированных ударов по Чернигову ночью. Его тело достали спасатели из-под завалов.
Ночью, 19 апреля, россияне массированно атаковали Чернигов беспилотниками. В результате атаки погиб 16-летний парень.
Об этом сообщил глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.
«В результате ночной атаки на город повреждены 7 частных домов (из них 3 уничтожены огнем), административное здание, учебное заведение и два автомобиля. Погиб один человек — 16-летний юноша. Ранения получили 4 человека: три женщины и один мужчина», — отметил он.
Глава ОВА Вячеслав Чаус отметил, что спасатели достали тело парня из-под завалов.
«Значительные разрушения в городе. Поврежден лицей и частные дома. Были попадания на территории промышленного объекта, а также одного из медучреждений, которое не работало и фактически было разрушено россиянами в 2022-м. Пожары на местах попаданий погасили огнеборцы. — Все необходимые службы привлечены», — написал он.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 19 апреля атакуют вражеские беспилотники типа «Shahed «. В Чернигове зафиксировано падение беспилотников.