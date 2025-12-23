- Дата публикации
В Чернигове беспилотник РФ попал в многоэтажку: первые подробности
В Чернигове эвакуируют людей после попадания русского дрона в дом.
Российский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Чернигове. Удар пришелся на девятый этаж здания, нанеся пожар и значительные разрушения.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, в результате попадания в доме выбиты окна.
«БпЛА врага попал в 9 этаж многоэтажного дома. В результате попадания возник пожар, выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется», — отметил начальник.
Также добавил, что медики работают над оказанием помощи людям, которые находились в эпицентре взрыва. Проводится эвакуация людей из дома.
Напомним, российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. В результате атаки зафиксированы значительные повреждения, что привело к обесточению части областного центра.
Также утром 23 декабря армия Российской Федерации снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.
