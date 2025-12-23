ТСН в социальных сетях

Украина
832
1 мин

В Чернигове беспилотник РФ попал в многоэтажку: первые подробности

В Чернигове эвакуируют людей после попадания русского дрона в дом.

Руслана Сивак
В Чернигове беспилотник РФ попал в многоэтажку

В Чернигове беспилотник РФ попал в многоэтажку / © Черниговский городской совет

Российский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Чернигове. Удар пришелся на девятый этаж здания, нанеся пожар и значительные разрушения.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, в результате попадания в доме выбиты окна.

«БпЛА врага попал в 9 этаж многоэтажного дома. В результате попадания возник пожар, выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется», — отметил начальник.

В Чернигове беспилотник РФ попал в многоэтажку. / © Черниговский городской совет

В Чернигове беспилотник РФ попал в многоэтажку. / © Черниговский городской совет

Также добавил, что медики работают над оказанием помощи людям, которые находились в эпицентре взрыва. Проводится эвакуация людей из дома.

В Чернигове беспилотник РФ попал в многоэтажку. / © Черниговский городской совет

В Чернигове беспилотник РФ попал в многоэтажку. / © Черниговский городской совет

Напомним, российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. В результате атаки зафиксированы значительные повреждения, что привело к обесточению части областного центра.

Также утром 23 декабря армия Российской Федерации снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.

Подробности читайте в статье: Массированная атака на Украину 23 декабря: все, что известно об ударах и последствиях.

832
