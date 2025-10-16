ТСН в социальных сетях

Украина
56
1 мин

Черниговщина: ночная атака дронами на Нежин, есть раненный

В ночь на 16 октября российские войска совершили атаку дронами на Нежин в Черниговской области.

Елена Кузьмич
Атака на Нежин

Российские войска ночью атаковали Нежин ударными беспилотниками. Дроны попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

По предварительной информации, один человек получил ранения. На местах происшествия работают все соответствующие службы — спасатели, медики и правоохранители.

56
