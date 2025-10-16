- Дата публикации
Черниговщина: ночная атака дронами на Нежин, есть раненный
В ночь на 16 октября российские войска совершили атаку дронами на Нежин в Черниговской области.
Российские войска ночью атаковали Нежин ударными беспилотниками. Дроны попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.
По предварительной информации, один человек получил ранения. На местах происшествия работают все соответствующие службы — спасатели, медики и правоохранители.