Черниговщина: ночная атака дронами на Нежин, есть раненный

Атака на Нежин

Реклама

Российские войска ночью атаковали Нежин ударными беспилотниками. Дроны попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

По предварительной информации, один человек получил ранения. На местах происшествия работают все соответствующие службы — спасатели, медики и правоохранители.