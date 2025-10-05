Черниговщина подверглась массированной атаке дронами: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

ГСЧС

Черниговская область в ночь на 5 октября подверглась очередным атакам российскими дронами-камикадзе.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

По его словам, в Чернигове зафиксировано попадание в помещение одного из предприятий, где возник пожар. Кроме того, поврежден энергообъект, что повлекло аварийные отключения электроэнергии в одном из районов города.

Под ударом оказалась и Нежинщина: беспилотники повредили жилой дом и помещение предприятия. Пожар, возникший в результате атаки, оперативно ликвидировали.

В Семеновской громаде дрон атаковал админздание, там также зафиксированы разрушения.

Всего в течение суток в области задокументировано 55 обстрелов — более 100 взрывов в 27 населенных пунктах.

Чаус также добавил, что в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений света. Энергетики работают над стабилизацией ситуации и уменьшением ограничений для потребителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня ночью россияне массированно атаковали Ивано-Франковскую область. В регионе работали Силы противовоздушной обороны.

Кроме того, в Винницкой области в результате ночной атаки российских войск зафиксировано попадание в один из промышленных объектов