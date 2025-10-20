- Дата публикации
Черниговщина снова под массированным ударом: десятки тысяч абонентов остаются без света
Энергетики работают над восстановлением.
Из-за очередных ударов РФ по энергоинфраструктуре в Черниговской области без электроснабжения остаются уже более 28 тысяч абонентов, ремонтные бригады работают непрерывно, однако ситуация остается критической.
В Черниговской области зафиксированы новые попадания в энергетические объекты области. Кроме утреннего удара в Нежинском районе, который обезживил 2700 потребителей, россияне нанесли еще один удар по энергообъекту. Всего без света сейчас более 28 тысяч абонентов .
"Черниговоблэнерго" сообщает, что ремонтные бригады продолжают работать непрерывно с вечера, однако масштабы разрушений чрезвычайно велики, что затрудняет оперативное восстановление электроснабжения.
В компании призывают жителей региона соблюдать информационную тишину и правила безопасности во время тревог, отмечая, что враг продолжает целенаправленные атаки по критической инфраструктуре.
Напомним, из-за атак РФ возможны новые блекауты специалисты советуют украинцам создать запас наличных денег на 1–2 недели и подготовить все необходимое для выживания без света.