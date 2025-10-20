ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
Черниговщина снова под массированным ударом: десятки тысяч абонентов остаются без света

Энергетики работают над восстановлением.

Елена Кузьмич
Блэкаут

Блэкаут / © ТСН.ua

Из-за очередных ударов РФ по энергоинфраструктуре в Черниговской области без электроснабжения остаются уже более 28 тысяч абонентов, ремонтные бригады работают непрерывно, однако ситуация остается критической.

В Черниговской области зафиксированы новые попадания в энергетические объекты области. Кроме утреннего удара в Нежинском районе, который обезживил 2700 потребителей, россияне нанесли еще один удар по энергообъекту. Всего без света сейчас более 28 тысяч абонентов .

"Черниговоблэнерго" сообщает, что ремонтные бригады продолжают работать непрерывно с вечера, однако масштабы разрушений чрезвычайно велики, что затрудняет оперативное восстановление электроснабжения.

В компании призывают жителей региона соблюдать информационную тишину и правила безопасности во время тревог, отмечая, что враг продолжает целенаправленные атаки по критической инфраструктуре.

Напомним, из-за атак РФ возможны новые блекауты специалисты советуют украинцам создать запас наличных денег на 1–2 недели и подготовить все необходимое для выживания без света.

