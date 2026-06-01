Черниговщина в огне после атаки РФ: среди пострадавших есть дети (фото)

Последствия атаки

Ночью россияне атаковали дронами Черниговскую область. На местах попадания возникли пожары.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«На Черниговщине в результате российского удара БпЛА травмированы 8 человек, среди них трое детей», — говорится в сообщении.

Глава ОВА Вячеслав Чаус уточнил детали атаки: «Вчера поздно вечером россияне ударили „Геранью“ по дому культуры в селе Сновской громады. Пострадали люди. Это три женщины — 57, 58 и 61 год. И три подростка — двое мальчиков по 14 лет, один — 15. Четыре человека госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно».

Какие еще последствия атаки:

В селе Сновское Корюковского района в результате попадания возник пожар в доме культуры

В поселке Репки из-за атаки повреждено частное домохозяйство

Спасатели оперативно ликвидировали пожары на территориях предприятий, в частном секторе, объектах инфраструктуры и транспортных средствах.

Враг мощно атаковал Одессу — есть пострадавшие. По данным местных властей, обошлось без жертв.

По состоянию на 7:00, в результате двух ночных атак на город, пострадали пять человек. Двое госпитализированы, двоим оказали помощь на месте, еще один человек от госпитализации отказался.

Беспилотник типа «Герань-2» атаковал жилой сектор в Ковпаковском районе Сум. В результате удара повреждено дошкольное учебное заведение и несколько жилых домов.

Ночью Харьков находился под вражеской атакой. По последним данным, четверо пострадавших.

