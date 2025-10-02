Черниговщина в условиях блекаута: как долго будет длиться жесткий график отключений

Блэкаут / © ТСН.ua

В Черниговской области введены графики почасовых отключений электроэнергии, затрагивающих даже больницы и другие объекты критической инфраструктуры. Власти уверяют, что работают над стабилизацией ситуации и разворачивают пункты несокрушимости.

Об этом в комментарии корреспонденту ТСН Наталии Нагорной рассказал председатель Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

Он заявил, что ситуация в регионе остается критической. По его словам, когда исчезает свет, водоснабжение также прекращается.

«Можно ли это назвать Армагеддоном? Наверное, Армагеддоном следует назвать войну, которую ведет Россия. А происходящее сейчас — последствия терроризма государства-агрессора», — подчеркнул Чаус.

Власти уверяют, что все алгоритмы действий уже отработаны, больницы и социальные учреждения имеют запас горючего и работают на генераторах. В то же время официальный график отключений составляет 3 часа со светом на 6 без него.

Сейчас в Черниговской области функционирует около 180 пунктов несокрушимости, где люди могут согреться, подзарядить телефоны и получить помощь. При необходимости власти готовы развернуть еще больше таких пунктов.

«Если общины или города видят, что нужно больше, мы их откроем», — сообщил Чаус.

Несмотря на сложные условия, власти уверяют, что критическая инфраструктура работает. В области применяют альтернативные источники энергоснабжения, чтобы больницы и социальные учреждения не оставались без света.

Напомним, в Чернигове после российской атаки и обесточивания города остановили работу большинство котельных, в результате чего по ряду адресов временно прекратились поставки горячей воды.

После вчерашнего удара по энергетической инфраструктуре специалисты предприятия «Облтеплокоммунэнерго» смогли перезапустить шесть котельных в районах, где возобновили электроснабжение. По мере возвращения питания будут подключать и остальные котельные, а горячее водоснабжение будет постепенно восстанавливаться.